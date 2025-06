Operação conjunta apreende 4 toneladas de maconha em RO; droga seria levada a SP

Na noite do último sábado, 29, uma megaoperação das forças de segurança pública de Rondônia resultou na apreensão de cerca de quatro toneladas de skunk, uma variação de maconha de alta potência, no distrito de São Domingos, em Costa Marques, região de fronteira com a Bolívia.

A ação, desencadeada a partir de uma denúncia anônima, mobilizou equipes do 10º e 11º Batalhões da Polícia Militar, Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Polícia Civil, Exército Brasileiro e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). A droga estava escondida de forma sofisticada no interior de uma carreta, acondicionada em tubos de PVC com 50 centímetros de diâmetro, exigindo o uso de equipamentos técnicos e o trabalho dos bombeiros para abrir os compartimentos secretos.

Durante a abordagem, dois suspeitos foram presos em flagrante e autuados por tráfico de drogas: o motorista do caminhão e sua acompanhante, ambos com aproximadamente 35 anos de idade. Segundo informações apuradas, o carregamento milionário, avaliado em cerca de R$ 30 milhões, tinha como destino o estado de São Paulo. A origem exata da droga ainda está sob investigação, porém, até o momento, não há indícios de que se trate de tráfico internacional.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Regis Braguin, ressaltou a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança para combater o crime organizado. “Essa operação começou com uma denúncia anônima. Quando a população confia nas forças de segurança e participa, os resultados são expressivos. Nossos batalhões estão preparados e comprometidos com a proteção das fronteiras e da sociedade”, afirmou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, também se manifestou e parabenizou as instituições envolvidas. “Temos investido em inteligência, integração e tecnologia para fortalecer a segurança da população. Essa apreensão é um duro golpe contra o tráfico e mostra a eficiência das nossas instituições”, declarou.

A operação representa uma das maiores apreensões de drogas já registradas na região e reforça a atuação integrada das forças de segurança na repressão ao narcotráfico em Rondônia.