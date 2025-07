Associações rurais de Espigão recebem implementos com apoio de Cirone Deiró

Mais duas associações rurais de Espigão do Oeste foram contempladas com implementos agrícolas, adquiridos com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha.

O deputado tem priorizado investimentos na agricultura familiar, desde seu primeiro mandato, transformando a vida de quem vive na área rural, em Rondônia.

“Antes era bem mais difícil, porque tínhamos que fazer tudo na mão e acabava perdendo muita coisa na roça, mas hoje, com esses equipamentos que o deputado Cirone trouxe, conseguimos fazer a colheita na hora certa”, disse o agricultor Arlindo Miler, sócio da ASPRUMIL, beneficiada com uma colhedora de forragem, uma carreta basculante e um tratorito.

O agricultor Erivelton Saick klitzke, presidente da ASPRUMIL, se referiu a importância do trabalho de todos que acreditam na força da associação, tanto da diretoria, quanto do associado. Sobre o apoio do deputado Cirone, o presidente disse que veio na hora certa e que tem contribuído com melhorias não só para os agricultores, mas para toda a comunidade local. “Os equipamentos chegaram na quarta e na sexta seguinte já estavam trabalhando”, disse.

O agricultor Joaquim Bandeira, presidente da ASPREDE, localizada no distrito de Flor da Serra, disse que sua associação foi beneficiada com uma concha hidráulica, uma carreta basculante e uma colhedora de forragem. Segundo ele, antes os produtores dependiam apenas da Prefeitura e de contratações particulares, mas hoje, com o apoio do deputado Cirone, ficou tudo mais fácil. Joaquim se referiu também a importância da parceria entre as associações. “Trabalhamos em conjunto com a associação vizinha, o que é bom para os dois lados”, disse.

Cirone Deiró afirmou que tem conhecimento da importância da agricultura familiar e das dificuldades enfrentadas pelos produtores. Ele explicou que tem trabalhado, ao lado do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de ampliar o apoio para as associações rurais. Segundo o deputado, sete associações do município já foram beneficiadas com implementos adquiridos com recursos assegurados por ele, por meio de emendas parlamentares.

Além dos investimentos nas entidades, o deputado também viabilizou cerca de R$ 7 milhões para a construção de uma ponte de concreto e aço, um milhão para a recuperação de estradas rurais e outros recursos para as áreas da saúde, educação, esporte e infraestrutura, assegurando melhorias tanto para a cidade, quanto para a área rural do município.