Caminhão atinge carro durante manobra em posto de combustível em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 1° de julho, a guarnição da Polícia Militar de trânsito (Ptran) foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no estacionamento do posto Catarinense, localizado na Avenida Marechal Rondon, saída para Porto Velho, em Vilhena.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe da Ptrân entrou em contato com os motoristas envolvidos: E.P., condutor de um VW Gol, e A.F., motorista de um caminhão Scania atrelado a um semirreboque.

De acordo com o relato de E., ele havia parado atrás de outro veículo para acessar a avenida, quando o caminhoneiro, ao realizar uma manobra de marcha à ré com o conjunto veicular, acabou atingindo a lateral direita do Gol, causando danos na porta dianteira.

Felizmente, não houve vítimas, apenas prejuízos materiais. Nenhum dos condutores apresentava sinais de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o caminhão estava com todos os equipamentos obrigatórios de sinalização visual e sonora em pleno funcionamento, conforme as exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Após a coleta dos dados para fins de seguro e demais providências administrativas, os veículos foram liberados aos respectivos condutores. O trânsito foi restabelecido e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil.