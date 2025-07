Criança de um ano é picada por escorpião dentro de igreja em Vilhena; veja fotos

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Daiane Jorge relatou momentos de desespero vividos na última sexta-feira, 27, quando sua filha de apenas 1 ano e 6 meses foi picada por um escorpião dentro de uma igreja em Vilhena.

Segundo a mãe, durante um encontro de jovens, a criança brincava próximo ao púlpito da igreja, onde há uma grade de madeira removível que deixa dois buracos abertos quando retirada. Daiane contou que a filha havia colocado o braço dentro de um desses buracos e que, dias antes, já havia apresentado um leve inchaço ao brincar no mesmo local, sem que a família desconfiasse de qualquer risco.

Após o incidente, a criança começou a chorar intensamente, um comportamento que chamou a atenção da mãe por ser incomum, já que, segundo ela, a filha é resistente à dor. A família procurou atendimento imediato na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a criança passou a apresentar vômitos, vermelhidão e perda de consciência. Daiane relatou que uma mulher desconhecida, presente no local, alertou que os sintomas eram típicos de picada de escorpião.

A mãe afirmou que a situação da criança se agravou rapidamente, com quadro de choque anafilático, pressão alta, batimentos cardíacos baixos, glicemia elevada e infecção. Com base na suspeita da mãe, o pai da criança retornou à igreja e encontrou o escorpião no buraco onde tudo teria começado.

Após essa confirmação, Daiane relatou que os médicos direcionaram o tratamento com o soro antiescorpiônico, o que possibilitou a recuperação da criança, que permaneceu internada por alguns dias e já está em casa.

Daiane fez questão de alertar outras famílias sobre o risco da presença de escorpiões em ambientes que normalmente são considerados seguros. “É importante estar atento aos lugares onde as crianças brincam. O tempo é essencial nesses casos”, destacou.