Deputado Thiago Flores cobra providências urgentes do DNIT para garantir segurança no acesso à escola Balão Mágico

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) enviou um ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), cobrando providências urgentes para a situação de risco enfrentada diariamente por alunos, pais e profissionais da educação da escola CMEI Balão Mágico, localizada próxima à BR-364, em Ariquemes.

A demanda foi levada ao deputado por mães e profissionais da instituição, que relataram o alto risco de acidentes no trajeto de entrada e saída da escola. Muitos pais precisam estacionar do outro lado da rodovia e atravessar com as crianças, sem qualquer sinalização ou passarela, em meio ao trânsito intenso e rápido da BR-364.

Segundo o deputado Thiago Flores, a situação é alarmante: “Estamos falando de crianças pequenas que todos os dias atravessam uma BR, sem faixa de pedestres, sem redutores de velocidade, sem sinalização adequada. É um risco inaceitável e precisamos agir rápido para evitar tragédias.”

O ofício solicita ao DNIT uma análise técnica urgente da área e a execução de obras de infraestrutura como travessias elevadas, redutores de velocidade, sinalização vertical e horizontal e demais medidas que garantam a segurança viária no local.

“Estamos lidando com vidas. Com segurança não se brinca. Meu papel é representar o povo e cobrar soluções concretas. A educação precisa caminhar lado a lado com a segurança das nossas crianças”, reforçou o deputado.