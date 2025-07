Inédito: Cristiane Lopes leva internet gratuita para moradores de Extrema em Porto Velho

Com o compromisso de promover a inclusão digital, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil-RO) realizou nesta semana a entrega oficial de chips com internet gratuita para os moradores do distrito de Extrema, em Porto Velho, enquanto avança a instalação da torre definitiva de telefonia móvel, que já está em andamento.

“É gratificante olhar nos olhos das pessoas e saber que estão felizes em poder ter acesso a comunicação, seja para falar com um familiar ou até mesmo, resolver casos de emergências”, ressaltou a deputada Cristiane Lopes.

A entrega contou com a presença da população, além de lideranças comunitárias, religiosas e autoridades locais, que celebraram o momento como um marco histórico para Extrema.

O líder comunitário Bispo destacou: “Há anos lutamos para ter acesso a um serviço tão básico como a internet. Hoje, com o trabalho da deputada, damos um passo importante rumo à inclusão digital.”

Roseli Barbosa, moradora do distrito, também comemorou o avanço: “Essa internet é só mais uma das entregas já realizadas pela deputada, que já é conhecida como a deputada dos distritos”.

Cristiane Lopes que tem um histórico de trabalhar pelos distritos, desde quando era vereadora de Porto Velho, já destinou em seu primeiro mandato de deputada federal, equipamentos para o Hospital Regional de Extrema, totens de segurança pública, recurso para operação da polícia militar, maquinários para patrolamento das estradas e kits de materiais esportivos e viabilizou junto ao governo do estado, cursos de capacitação profissional.

Os investimentos destinados através de emendas parlamentares pela deputada, somente para a expansão da telefonia móvel, já somam quase R$ 4,7 milhões, que beneficiarão, além de Extrema, os distritos de União Bandeirantes e Rio Pardo em Porto Velho; Bom Futuro, em Ariquemes; e o distrito de Triunfo, em Candeias do Jamari.

Para Cristiane Lopes, levar internet e telefonia móvel á locais remotos é garantir dignidade e desenvolvimento.

“Com a chegada dessas torres, os moradores terão acesso à telefonia e internet de qualidade, essenciais para a educação, saúde e desenvolvimento econômico”, concluiu.