“PATINHA FELIZ”: canil mantido por associação passa a ser gerido pelo Município de Vilhena

Na tarde desta terça-feira, 1° de julho, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Vigilância Sanitária, realizou a intervenção no canil mantido pela Associação “Patinha Feliz”, em Vilhena.

A ação foi conduzida pela coordenadora Edvaneide Silva Caçula e o médico-veterinário Matheus Scudeler, responsável técnico.

Com isso, o canil passa a ser gerido oficialmente pelo município, que assume a responsabilidade pela organização, funcionamento e bem-estar dos animais acolhidos no local.

A medida foi tomada com base no Decreto Municipal nº 65.163, publicado no dia 30 de junho, que autorizou a intervenção diante de diversas denúncias recebidas, notificações emitidas pela Vigilância Sanitária, constatação de situação de emergência sanitária e ausência de regularização formal da entidade gestora.

Segundo a Semus, foi concedido um prazo para que a Associação apresentasse um plano de trabalho para acesso a recursos públicos. No entanto, o prazo encerrou-se sem a entrega da documentação necessária, inviabilizando a formalização do apoio institucional.

A Prefeitura destaca que a intervenção não foi motivada por denúncias de maus-tratos, mas sim por questões legais e sanitárias. Conforme a legislação vigente, abrigos desse tipo devem estar localizados em áreas rurais, o que não era o caso da estrutura mantida pela Associação.

Durante reunião com o secretário municipal de Saúde, foi definido o início da estruturação de um novo espaço para acolhimento dos animais. O novo abrigo, com previsão de entrega em 60 dias, contará com baias adequadas, sala de atendimento, depósito, área para armazenar medicamentos, espaço de quarentena e um gatil.

Além disso, está sendo preparado um veículo adaptado para o resgate de animais, que será utilizado pela equipe da vigilância e de bem-estar animal. Os representantes da associação “Patinha Feliz” foram formalmente convidados a continuar atuando na causa, podendo ser contratados pela Prefeitura.