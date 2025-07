Projeto da deputada Sílvia Cristina, Olhar de Amor fecha junho com 748 cirurgias de cataratas realizadas

As cirurgias de cataratas do programa Olhar de Amor, iniciativa da deputada federal Sílvia Cristina em parceria com a fundação Pio XII, iniciadas no dia 10 de junho passado, fecharam o mês com 748 procedimentos cirúrgicos realizados, trazendo de volta a visão e a dignidade para centenas de pacientes, de diferentes municípios de Rondônia.

“A maior parte dos pacientes beneficiados com a cirurgia, esperava há anos na fila. Muitos já tinham até perdido a esperança de voltar a enxergar. O Olhar de Amor é isso: resgate da visão, transformar vidas e trazer dignidade. É um sucesso e um trabalho contínuo, não é um mutirão como muitos já fizeram”, disse a deputada.

Os procedimentos estão sendo realizados no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná, o Hospital do Amor. Desde o início do programa, foram realizadas 1.869 consultas oftalmológicas e 4.317 exames diagnósticos.

Na semana passada, a deputada usou as redes sociais, acompanhada do prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido, para anunciar que a fila de pacientes do município, que aguardavam por cirurgias de cataratas, foi zerada. “A meta é zerar a fila do Estado e vamos levar o Olhar de Amor para Vilhena e para Porto Velho, para ampliar o número de pessoas atendidas”, anunciou a deputada.

As cirurgias

Os pacientes fazem os exames de avaliação, em seguida realizam a cirurgia, retornando no dia seguinte após a cirurgia para serem avaliados. Há ainda dois retornos: após sete dias, e após 30 dias, quando recebem a alta definitiva. No transcurso do tempo da cirurgia até a alta, se ocorrer algum contratempo, o paciente recebe toda a assistência necessária.

Após a cirurgia, todos recebem óculos escuros e um colírio. A equipe médica é chefiada pelo Dr. Afonso Celso das Neves e o coordenador das cirurgias é o Dr. Wagner Gomes Dias.