Veículo estacionado irregularmente bloqueia garagem e polícia é acionada em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 1º de julho, a guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de estacionamento irregular em uma residência localizada na Avenida José do Patrocínio, região central de Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, o solicitante relatou que um veículo estava estacionado em frente à sua garagem, impedindo a saída do seu próprio carro.

No local, os policiais constataram a infração, mas não conseguiram localizar o proprietário do veículo irregular. Diante da situação, foram aplicadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Segundo o CTB, o condutor incorreu na infração prevista no Artigo 181, inciso IX, que trata do ato de estacionar o veículo diante de uma guia rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Trata-se de uma infração de natureza grave, sujeita à penalidade de multa e à remoção do veículo.

Além da aplicação da multa no valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o veículo pode ser guinchado, conforme determina o artigo.

A Polícia Militar reforça a importância de respeitar a sinalização e os direitos dos moradores, evitando transtornos e prejuízos, além das sanções previstas em lei.