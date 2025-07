Após recurso de Rosangela Donadon, produtores do Cone Sul terão terras regularizadas

No dia 20 de junho, a deputada estadual Rosangela Donadon protagonizou um marco para o desenvolvimento rural de Rondônia ao anunciar oficialmente, em reunião no Pesque Pague Santa Fé, o início do processo de regularização fundiária dos lotes 47 e 57 no município de Vilhena.

Com a destinação de R$ 1 milhão em emenda parlamentar ao SEPAT/INCRA, Rosangela Donadon atendeu aos pedidos das associações ASPREP e ASCUV, além do líder comunitário Jair Dornelas. A ação beneficiará mais de 1.000 famílias que há anos esperam pela titulação definitiva de suas terras. Ao todo, mais de 4 mil hectares serão contemplados.

Durante o encontro, que contou com a presença de moradores, lideranças locais e autoridades, a deputada destacou a importância desse avanço. “O título de terra é a porta de entrada para crédito, investimentos e dignidade no campo. Esta conquista é fruto da união entre nosso mandato e as comunidades locais”, declarou Rosangela.

O coordenador de regularização fundiária da SEPAT, Sr. Marcos, esteve presente representando o secretário-geral da pasta, Coronel Davi Inácio, e o INCRA. Ele apresentou detalhes técnicos sobre o andamento dos processos e os próximos passos até a entrega definitiva dos títulos.

A regularização fundiária anunciada conta também com o apoio do governador Coronel Marcos Rocha, que liberou o recurso necessário para viabilizar o início da ação e tem demonstrado grande respeito e atenção com a população rural de Rondônia. Seu compromisso com o campo tem sido essencial para que essas políticas avancem e tragam resultados concretos.

Além do anúncio em Vilhena, Rosangela Donadon já está realizando o levantamento necessário para viabilizar a regularização fundiária nos outros seis municípios do Cone Sul, com o objetivo de estender os benefícios a milhares de outras famílias da região.

A regularização fundiária vai muito além da posse legal do terreno. Ela é uma ferramenta poderosa para combater a insegurança jurídica, fomentar o crescimento da agricultura familiar, facilitar o acesso a políticas públicas e promover o desenvolvimento sustentável do Cone Sul.

Com essa ação, Rosangela Donadon reafirma seu compromisso com o setor rural e com a valorização das famílias que ajudam a mover a economia do estado, levando esperança e estabilidade para quem constrói o futuro com o trabalho no campo.