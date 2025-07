Bolsonaro cancela agenda em Rondônia por orientação médica após diagnóstico de esofagite

O ex-presidente Jair Bolsonaro cancelou os compromissos que faria em Rondônia na próxima semana.

A decisão foi tomada após orientação médica, devido a problemas de saúde identificados em exames recentes.

Segundo boletim médico divulgado na manhã desta terça-feira, 1º de julho, Bolsonaro foi diagnosticado com esofagite e gastrite, além de apresentar erosões na mucosa esofágica.

Conforme informado pela equipe médica, o ex-presidente passou por uma endoscopia que identificou o quadro inflamatório. Diante da situação, os profissionais recomendaram repouso, moderação no uso da voz e uma dieta específica para garantir a recuperação do ex-chefe do Executivo.

A agenda de Bolsonaro em Rondônia incluía encontros políticos, reuniões com apoiadores e lideranças locais. Ainda não há previsão de nova data para a visita ao estado. A equipe do ex-presidente informou que ele seguirá as orientações médicas e permanecerá em repouso até melhora completa do quadro clínico.

A esofagite é uma inflamação do esôfago que pode causar dor, queimação e desconforto ao engolir, sendo geralmente causada por refluxo ou infecções. O boletim não informou se Bolsonaro precisará de internação, apenas que seguirá tratamento domiciliar com acompanhamento contínuo.