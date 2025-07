Deputado Laerte Gomes destaca protagonismo dos vereadores no desenvolvimento dos municípios

Na manhã desta terça-feira (2), o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) participou da abertura oficial do 4º Congresso Rondoniense de Câmaras Municipais, realizado no Hotel Rondon Palace, em Porto Velho.

O evento reúne vereadores, vereadoras, prefeitos, gestores públicos e lideranças políticas de diversas regiões de Rondônia.

Antes de iniciar seu pronunciamento, o parlamentar, em nome da presidente da União das Câmaras e Vereadores do Estado de Rondônia, Rosária Helena, do presidente da Federação dos Vereadores do Brasil, Rogério e do chefe da Casa Civil, Elias Rezende, cumprimentou todos os vereadores, prefeitos e demais autoridades presentes.



Ao fazer uso da fala, Laerte Gomes ressaltou a importância do trabalho dos legisladores municipais para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento das cidades. Segundo ele, os vereadores são os agentes políticos mais próximos da população e, por isso, têm papel fundamental na construção de políticas públicas eficazes.



“O vereador é quem vive o dia a dia do povo, quem escuta de perto as demandas da população, quem sente as dificuldades e os desafios das comunidades. Por isso, valorizo e respeito profundamente esse trabalho. É a partir das indicações, das cobranças e da presença dos vereadores que nós, deputados, conseguimos direcionar melhor nossas ações e investimentos”, destacou.

Laerte Gomes também aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho do governador de Rondônia, Cel. Marcos Rocha, a quem classificou como um governante comprometido com o municipalismo. O deputado afirmou que muitos avanços nos municípios e distritos só foram possíveis graças à parceria entre os poderes Legislativo e Executivo.

“Muitas vezes, o governador deixa de atuar apenas como o representante do nosso estado para ser um elo direto entre vereadores e prefeitos. Isso porque ele entende a importância de atender as demandas municipais com agilidade. Tenho orgulho de dizer que grande parte dos investimentos que chegaram aos municípios foram viabilizados graças à sensibilidade e ao compromisso municipalista do nosso governador, coronel Marcos Rocha”, pontuou Laerte.

Além de prestigiar a abertura do Congresso, o deputado anunciou que nesta quarta-feira (3), segundo dia do evento, será um dos palestrantes e abordará o tema: “A importância do Parlamento Amazônico para o fortalecimento político de Rondônia”.



“Será uma oportunidade importante de mostrar como a atuação integrada entre os estados da Amazônia Legal pode potencializar nossos recursos, garantir maior representatividade e defender com mais força os interesses da nossa gente”, finalizou.

O Congresso segue com programação até quinta-feira (4), promovendo debates, painéis e oficinas sobre gestão pública, legislação, controle social, inovação política e fortalecimento do legislativo municipal.