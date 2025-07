Dupla é presa com maconha após abordagem da Rádio Patrulha no Centro de Vilhena

Na noite desta terça-feira, 1º de julho, uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento tático de rotina pela Avenida Major Amarante, no Centro de Vilhena, quando, ao acessar a Avenida Jamari, deparou-se com uma motoneta Honda Biz C100, de cor vermelha, conduzida por uma mulher identificada pelas iniciais A.L., tendo um passageiro na garupa.

O comportamento da dupla ao perceber a presença da viatura chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, o passageiro, identificado como B.F., se adiantou e informou aos militares que estava com um celular, R$ 20,00 em dinheiro e uma porção de maconha no bolso.

Segundo relatou à equipe, ele havia solicitado à condutora que o ajudasse a encontrar um comprador para a droga. Ambos estavam a caminho do ginásio Dona Magal, no bairro São José, onde pretendiam fazer a entrega do entorpecente.

Durante a conversa, B.F., afirmou ainda que residia em outro bairro e que não portava documentos no momento. Ele convidou os policiais a irem até sua residência, localizada na Travessa 728, no bairro Marcos Freire. No local, entregou de forma espontânea outra porção de maconha, que estava devidamente embalada para comercialização.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão e foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados para as providências legais cabíveis.