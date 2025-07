Governador Marcos Rocha participa de cerimônia sobre regularização fundiária rural nesta quinta em Vilhena

A cidade de Vilhena receberá um importante reforço na área de regularização fundiária rural.

Nesta quinta-feira, 3 de julho, o Governo de Rondônia realiza a solenidade de assinatura da ordem de serviço para execução do programa no município.

O evento acontecerá às 15h, no Clube dos Bombeiros, localizado na Rua Ricardo Franco, nº 236, no Centro, com a presença do governador Marcos Rocha.

A iniciativa será executada pela Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) e inclui ações de georreferenciamento e tramitação de processos em áreas públicas da União e do Incra. A finalidade é entregar Certificados de Reconhecimento de Ocupação (CROs), Concessões de Direito Real de Uso (CDRUs) e Títulos de Domínio (TDs) aos produtores rurais da região.

Com aporte de R$ 1 milhão oriundo de emenda parlamentar da deputada estadual Rosangela Donadon, a medida busca acelerar a regularização de terras e ampliar o acesso à documentação legal dos imóveis rurais.

Participam do ato o governador Marcos Rocha e o secretário da Sepat, David Inácio. Para mais informações, o contato da assessoria de comunicação da Sepat é Eleni Caetano, no telefone (69) 9988-5277.