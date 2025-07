Homem é alvejado por tiros em tentativa de homicídio registrada por câmeras de segurança em Vilhena

Na madrugada desta quarta-feira, 2 de julho, por volta da 1h10, a guarnição da Rádio Patrulha, foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua 916, nas proximidades de um mercado no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, os solicitantes haviam relatado a Central da Polícia Militar, que ouviram cerca de oito disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem, identificado como E.S.P., caído em frente de uma casa na referida via, com varias perfurações provocadas por tiros.

Diante da gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao Hospital Regional, onde permanece sob cuidados médicos. Informações preliminares da equipe médica indicam que E., sofreu ao menos três perfurações por arma de fogo nas regiões torácica e pélvica, não sendo possível especificar com exatidão a localização das lesões devido à necessidade de internação imediata.

No local, a Perícia Técnico-Científica compareceu e realizou os trabalhos periciais, documentando a cena do crime. Apesar da intensidade dos disparos, nenhuma cápsula deflagrada foi localizada.

Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras do sistema de videomonitoramento do TOTEM da Polícia Militar, instalado no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua 916. As imagens mostram que dois criminosos participaram do ataque: o primeiro, pilotando uma motocicleta, perseguia a vítima e efetuou cerca de três disparos; na tentativa de escapar, E., buscou abrigo em algumas residências, sem sucesso. Em seguida, o segundo agressor, que utilizava uma bicicleta, se aproximou e efetuou outros disparos, culminando na tentativa de execução.

Após a ação, os dois criminosos fugiram pela Rua H-7 em direção ao bairro Cohab. No local do crime foram recolhidos a bicicleta da vítima, uma mochila contendo roupas, chuteiras e uma carteira porta-cédulas com seus documentos pessoais.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), que agora investiga o crime. Até o momento, não foi possível identificar o endereço exato da vítima ou localizar familiares.

A Polícia segue em diligência para identificar e capturar os autores do crime.