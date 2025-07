Homem é preso com pistola municiada após abordagem policial em propriedade rural de Chupinguaia

Na noite da última sexta-feira, 27, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo em uma propriedade rural no município de Chupinguaia.

A ocorrência foi registrada por volta das 20h15, após a Polícia Militar ser acionada por um morador que alegou ter sido abordado por dois indivíduos exaltados, cobrando o pagamento de uma suposta dívida relacionada a uma multa de trânsito.

De acordo com o denunciante, os homens chegaram ao local exigindo o pagamento imediato do valor ou, alternativamente, a entrega de um bem como garantia. O comportamento agressivo e suspeito da dupla levantou a suspeita de que estariam armados, o que motivou o chamado à guarnição policial.

Ao chegarem nas imediações da propriedade, os militares localizaram o veículo utilizado pelos suspeitos, uma caminhonete Ford Ranger vermelha. Durante abordagem pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, em revista ao interior do veículo, os policiais localizaram uma pistola Taurus, modelo PT-938, calibre .380, com acabamento em aço inox, carregada com 12 munições no carregador e uma na câmara, pronta para uso.

O condutor da caminhonete assumiu ser o proprietário da arma, mas informou que não possuía registro nem autorização para o porte. Diante da confissão e da presença da arma municiada, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, conforme o artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

Durante toda a ação, foram assegurados os direitos constitucionais do suspeito. O segundo indivíduo foi arrolado como testemunha, assim como o solicitante, que chegou ao local em sua motocicleta e acompanhou toda a abordagem, inclusive o momento em que a arma foi encontrada.

O preso, juntamente com a arma e as munições, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena, onde foram tomadas as providências legais cabíveis.