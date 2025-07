Homem é preso pela PF em Guajará-Mirim com R$ 1 mil em notas falsas

Na manhã desta quarta-feira, 2, a Polícia Federal (PF) prendeu um homem em flagrante por crime de moeda falsa no município de Guajará-Mirim, região de fronteira em Rondônia.

Durante a ação, os agentes encontraram em posse do suspeito a quantia de R$ 1 mil em cédulas falsas.

A apreensão faz parte do trabalho rotineiro de fiscalização e repressão a crimes federais na área de fronteira, especialmente voltados ao combate à circulação de moeda falsificada.

O indivíduo foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado com base no Artigo 289 do Código Penal Brasileiro, que trata sobre falsificação de moeda. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 12 anos de reclusão, além de multa.

Diante dos fatos, o preso permanecerá à disposição da Justiça para as providências cabíveis.