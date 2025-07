Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo durante patrulhamento em Vilhena

No final da tarde desta terça-feira, 1, uma ação da guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar resultou na prisão de um homem por posse ilegal de arma de fogo, no bairro São José, em Vilhena.

Durante patrulhamento ostensivo preventivo pela Avenida Leopoldo Peres, os policiais receberam uma denúncia anônima informando que um homem magro, de cabelos loiros descoloridos, estaria comercializando entorpecentes em uma residência da região. Diante das informações, o patrulhamento foi intensificado nas proximidades.

Ao passar em frente ao imóvel indicado, os policiais visualizaram um homem com as características descritas. Identificado posteriormente como E.M.O., o suspeito estava em frente ao portão da casa e foi abordado pela guarnição.

Questionado sobre o possível envolvimento com o tráfico de drogas, E., negou qualquer atividade ilícita e autorizou, de forma espontânea, a entrada da equipe policial no local. Ele próprio abriu o portão para a realização da busca.

Durante a varredura no quintal dos fundos, os militares localizaram uma arma de fogo de fabricação artesanal, calibre .22, juntamente com três munições intactas do mesmo calibre, que estavam acondicionadas em uma sacola plástica. Já no interior da residência, foram encontradas diversas embalagens plásticas com odor característico de entorpecentes, dentro de uma caixa de papelão que também continha balas e doces industrializados. Um cartucho deflagrado de espingarda calibre .28 também foi localizado, além de uma pequena porção de crack e um invólucro contendo um pó com aparência de cocaína.

E., declarou residir no local há aproximadamente um mês e alegou desconhecer a origem dos objetos encontrados. Ele afirmou que os produtos alimentícios não lhe pertencem, justificando que é portador de diabetes e não consome doces.

Considerando que o suspeito se apresentou como responsável pela residência e diante do material apreendido, ele recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

E., acompanhou a equipe policial de forma colaborativa, sem necessidade de algemas, e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi apresentado juntamente com os itens apreendidos.