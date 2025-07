PM prende quatro foragidos da Justiça durante ações em Vilhena e Cerejeiras

A Polícia Militar de Rondônia segue intensificando as ações de patrulhamento e fiscalização com foco na localização e captura de foragidos da Justiça.

Entre os dias 27 e 29 de junho, quatro indivíduos procurados pelo sistema judiciário foram detidos em diferentes municípios da região do Cone Sul do estado.

Na sexta-feira (27), por volta das 19h, durante patrulhamento no bairro Cidade Verde, em Vilhena, policiais militares abordaram um homem conhecido pela alcunha de “Tucandira”. Após consulta ao sistema, foi confirmado que ele se encontrava foragido da Justiça, sendo imediatamente detido e conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

No sábado (28), uma equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) localizou outro indivíduo com mandado de prisão em aberto, desta vez no bairro Jardim Eldorado, também em Vilhena. A prisão foi efetuada em cumprimento a ordem judicial.

Ainda no mesmo dia, por volta das 18h, outra guarnição realizava patrulhamento no bairro Alto Alegre, quando avistou um homem que demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura e tentou fugir. Ele foi abordado e, durante a verificação dos dados, constatou-se que também se tratava de um foragido da Justiça.

Já na segunda-feira (29), no município de Cerejeiras, a Polícia Militar recebeu denúncia de que um homem desconhecido estaria circulando há cerca de quatro dias pela zona rural da região. Após diligências, os policiais localizaram o suspeito no quilômetro 10 da BR-435. Foi constatado que ele havia rompido uma tornozeleira eletrônica na cidade de Colorado do Oeste, onde cumpria pena, configurando fuga do sistema prisional.

As ações reforçam o compromisso da Polícia Militar de Rondônia com a segurança pública e a efetiva aplicação da Justiça no estado.