SAAE inova e permite pagamento de contas de água via Pix com QR Code em Vilhena

Os clientes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) agora contam com uma nova opção para o pagamento de suas faturas. As contas de água passam a ser emitidas com um QR Code, que permite o pagamento via Pix, sistema de pagamento instantâneo.

A medida visa oferecer mais segurança, agilidade e comodidade à população. Com essa nova modalidade, o consumidor pode quitar sua fatura sem sair de casa, utilizando apenas o celular. Basta abrir o aplicativo do banco e apontar a câmera para o QR Code impresso na conta para efetuar o pagamento.

O Pix, criado pelo Banco Central do Brasil, pode ser usado por qualquer pessoa que tenha uma conta bancária, carteira digital e acesso à internet, seja pelo celular ou computador.

Entre as vantagens do novo serviço estão a gratuidade nas transações entre bancos para pessoas físicas e o funcionamento 24 horas por dia, todos os dias da semana,

eliminando a necessidade de aguardar o prazo de compensação bancária em dias úteis.

Para o diretor do SAAE, Ricardo de Lima, a proposta “é auxiliar os consumidores com uma nova opção para pagamento das contas. Desta maneira, estamos oferecendo mais facilidade e comodidade”, ressaltou.