Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião com gestores do Grupo Chavantes e reafirma tolerância zero a condutas abusivas em Vilhena

Na manhã desta quarta-feira (02/07), a Secretaria Municipal de Saúde de Vilhena realizou uma reunião com os gestores do Grupo Chavantes, responsável pela administração do Hospital Regional e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

O encontro teve como foco discutir as supostas condutas abusivas recentemente apresentadas por profissionais da saúde e alinhar providências imediatas frente às ocorrências relatadas.

Durante a reunião, o secretário municipal de saúde, Wagner Wasczuk Borges, determinou que todas as denúncias recebidas serão rigorosamente apuradas pela gestão do Grupo Chavantes, com apoio institucional da Secretaria. Foi ressaltado que, caso sejam constatadas irregularidades, serão tomadas as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

“Não vamos tolerar nenhum tipo de assédio, desrespeito, intimidação ou coação dentro das unidades de saúde. O ambiente de trabalho precisa ser seguro, ético e respeitoso para todos os profissionais que diariamente se dedicam à população. Toda e qualquer conduta abusiva será tratada com firmeza, responsabilidade e, se necessário, com ações legais”, afirmou o secretário Wagner Wasczuk Borges.

O Grupo Chavantes e o município de Vilhena reforçam o compromisso com a valorização dos servidores e com a transparência na gestão pública, e seguirão acompanhando de perto o andamento das apurações para garantir que as ações sejam efetivas e justas.

A presidente do Grupo Chavantes, advogada Letícia Turim, destacou que a instituição trata todas as manifestações com a máxima seriedade, reafirmando os princípios que regem sua atuação: “Nosso compromisso é com a ética, o respeito e a integridade. Todas as denúncias serão apuradas com total responsabilidade, dentro dos princípios que norteiam nossa missão de promover saúde pública com a eficiência do setor privado. Atuamos com base na transparência, na resolutividade, na lealdade e no compromisso com o bem coletivo, buscando sempre ser referência em gestão de serviços de saúde no terceiro setor”.

E completou: “Todas as manifestações serão tratadas com seriedade, responsabilidade e sigilo, reforçando o compromisso com um ambiente de trabalho saudável, justo e respeitoso nas unidades de saúde do município”.

A gestão também reiterou que canais oficiais estão disponíveis para acolhimento de denúncias e manifestações. Os profissionais e cidadãos podem entrar em contato com:

•Ouvidoria Municipal de Vilhena: pelo telefone (69) 3322-2945;

•Canal do Colaborador do Grupo Chavantes: por meio do link https://my.safe.space/company/santacasadechavantes, onde podem ser registradas denúncias, reclamações ou solicitações, de forma anônima ou identificada;

•Serviço de Atendimento ao Usuário do Grupo Chavantes: pelo e-mail sau.vilhena@santacasachavantes.org, exclusivo para manifestações dos usuários dos serviços de saúde.