Vereador Amarilson destaca R$ 5,2 milhões em recursos destinados por Coronel Chrisóstomo para Cacoal

Em pronunciamento no plenário da Câmara Municipal de Cacoal, o vereador Amarilson Teixeira de Carvalho (PL) destacou os investimentos destinados ao município pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO), somando mais de R$ 5,2 milhões em recursos federais ao longo dos dois mandatos do parlamentar, entre os anos de 2019 e 2025.

Durante seu discurso, Amarilson Carvalho agradeceu o apoio do deputado ao município e apresentou um resumo dos valores repassados por meio de emendas parlamentares. Segundo o vereador, os recursos foram aplicados em áreas estratégicas como agricultura, saúde, cidadania e infraestrutura urbana.

“O Coronel Chrisóstomo, nesse tempo que ele está deputado, trouxe para Cacoal R$ 5 milhões e 262 mil reais”, declarou o vereador. Ele detalhou os valores destinados a cada setor: R$ 447 mil para agricultura, R$ 2,16 milhões para infraestrutura, R$ 900 mil para cidadania e R$ 1,755 milhão para a saúde.

Os investimentos mencionados compreendem ações executadas tanto no primeiro mandato do deputado (2019–2022) quanto no atual, iniciado em 2023. De acordo com Amarilson, os recursos já resultaram em melhorias visíveis na cidade e reforçam o compromisso do parlamentar com o desenvolvimento de Cacoal.