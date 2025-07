VILHENA: Basquete da Asbavi/Sicoobcredisul embarca para disputar Campeonato Brasileiro Sub-15 no RJ

Na manhã desta quarta-feira, 2, os atletas da ASBAVI/Sicoobcredisul, Bruno Emiliano, Guilherme Souza, Gustavo Xavier e Tales Sanson, embarcaram com destino a Cacoal, de onde seguiram viagem para o Rio de Janeiro.

A equipe representará Vilhena no Campeonato Brasileiro Interclubes 3×3, na categoria Sub-15 masculino.

A competição será realizada entre os dias 4 e 6 de julho, no Tijuca Tênis Clube, uma das instituições esportivas mais tradicionais do país. O torneio reunirá grandes clubes do cenário nacional, oferecendo aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar uma experiência de alto nível técnico e competitivo.

A participação da equipe vilhenense no campeonato reforça o trabalho de base desenvolvido pela Associação de Basquetebol de Vilhena (ASBAVI), que tem contado com o importante apoio do Sicoobcredisul para fomentar o esporte na região.

A presença dos atletas no campeonato também é motivo de orgulho para a cidade, que vê na juventude promissora do basquete local uma forte representação no cenário esportivo nacional.