COLUNA SOCIAL MARISA LINHARES: veja os destaques da semana em Cacoal

VERUZA E RONILDO COM SEU TANK 300 HI4T Em Cacoal/RO, no último dia 25, a concessionária GWM MEGA MOTORS ofereceu uma noite exclusiva “GWM TANK 300 NIGHT EXPERIENCE”. Na ocasião festiva de apresentação e ofertas especiais do TANK 300 convidados foram recepcionados com música ao vivo, coquetel e brindes. Registrei o casal empresário VERUZA e RONILDO de Pimenta Bueno/RO, com o filho GUILHERME PAULI DA GAMA PEREIRA e seu lindo TANK 300 HI4T

TIAGO CADORE COM SEU TANK 300 HI4T Em Cacoal/RO, na concessionária GWM MEGA MOTORS da GWM linha eletrificada mais completa e sustentável do mercado, o Promotor de Justiça TIAGO CADORE foi recepcionado pela atenciosa Consultora de Vendas Valéria Crispim, onde retirou seu maravilhoso TANK 300 HI4T

FELIPE E NÁDIA NA GWM Em Cacoal/RO, no último dia 25, a GWM MEGA MOTORS ofereceu uma noite exclusiva, onde convidados foram recepcionados com música ao vivo, coquetel e brindes. Registrei o casal empresário FELIPE BOZOLA BAZALIA e NÁDIA MINGORANCE sócios proprietários do Supermercado A Luzitana e da AMZ ARENA – Beach Tennis recepcionado por POLIANA MIRANDA da renomada concessionária de carros elétricos e híbridos

ATUAL CONSELHO FISCAL SICOOB FRONTEIRAS Órgão de fiscalização do SICOOB FRONTEIRAS, o Conselho Fiscal é o responsável por emitir parecer anual sobre a gestão, entre outras importantes atribuições. Na última quarta-feira, 25, foram empossados os novos membros deste Conselho, composto agora pelos titulares EVANDRO JOEL LUZ, JOSÉ CLOVIS ROSSI e VALTER NICHIO BERTONI, e pelo suplente THIAGO CARON FACHETTI, para um mandato de três anos. Na foto Thiago, Clóvis e Valter foram parabenizados pelo Presidente CARLOS BIAZI da renomada cooperativa financeira presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul

CONSELHEIRAS HOMENAGEADAS PELO SICOOB FRONTEIRAS As dedicadas Conselheiras LÍDIA LURIKO YASSUDA e ELI BATISTA DOS SANTOS VIEIRA deixaram o Conselho Fiscal do SICOOB FRONTEIRAS, após cumprir com êxito os seus mandatos, e receberam homenagem da renomada cooperativa financeira presente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na foto Eli e Lídia entre os Diretores de Negócios JOSÉ APARECIDO RODRIGUES, TIAGO ZANDONÁ e ROSILAINE REPISO IZIDORO do SICOOB FRONTEIRAS

EDUARDO SEPP E LETÍCIA CAVALCANTE VÃO CASAR Em Cacoal/RO, a Arquiteta LETÍCIA CAVALCANTE e o empresário EDUARDO YAMADA SEPP da Distribuidora FRIOS CACOAL, irá realizar sonho de matrimônio neste final de semana

FIAT TORO 2026 PARA A FAMÍLIA DE LARRUBIA Na concessionária PSV FIAT em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, LARRUBIA e sua linda filha IARA ROHDE ANTÔNIO retiraram o lindo FIAT TORO 2026 da família, e foram parabenizadas pela Gestora de Vendas RUTE MANDRICK e pela Consultora de Vendas SUELI RIBEIRO

EQUIPE PSV CITRÖEN E PEUGEOT Registrei nas concessionárias PSV CITRÖEN e PEUGEOT em Cacoal, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, a Gestora de Vendas KAWANNY CAMARGO e os atenciosos Consultores de Vendas PEDRO FERNANDES BIAZATTE, MELIANE VITORINO SANTANA e DEYWYSSON VALENTIN

SÃO PAULO COFFEE FESTIVAL A Bienal do Parque Ibirapuera, foi palco no último período dos dias 27 a 29, do SÃO PAULO COFFEE FESTIVAL evento que comemora a vibrante cena do CAFÉ na maior metrópole da América Latina. Na foto CELESTY SURUI primeira barista indígena do Brasil, Agrônoma POLIANA PERRUT de Novo Horizonte D’Oeste/RO, a Nutricionista CARLA FAÉ de Cacoal/RO, que também participou do Meeting de Nutrição Eficiente

QUALIDADE E REQUINTE – CASA & DECORAÇÃO Registrei a consultora de vendas Syndell Foli da CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, em um dos pisos da maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, onde o cliente pode conferir as inúmeras opções em poltronas, tapetes, almofadas, sofás, quadros e espelhos. Para conhecer basta visitar a loja, que tem atenciosas consultoras para mostrar todos os produtos disponíveis nos diversos showrooms

HAPPY HOUR NA DIMARE Na DIMARE CACOAL durante descontraído happy hour na última sexta-feira, registrei parte da capacitada equipe de colaboradores da prestigiada loja de móveis planejados da famosa marca DIMARE, que recepcionou alguns profissionais em Cacoal/RO. Registrei os Arquitetos convidados Flaviana Souza, Fabiana Souza e Leandro Neto recepcionados pelo vendedor externo Roberlei Vieira entre os Arquitetos Ketllyn Santana, Diego Deicke e Alana Freitas

