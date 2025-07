Confronto entre polícia e facção criminosa termina com oito suspeitos mortos em Porto Velho

Na quarta-feira (3), um confronto entre a Polícia Militar e integrantes de uma facção criminosa resultou na morte de oito suspeitos na região central de Porto Velho.

A ação ocorreu após a corporação receber informações sobre um ajuntamento de criminosos que estariam comemorando o aniversário de morte de Raul Ney, indivíduo considerado de alta periculosidade e que foi morto no ano passado.

O comandante da operação, Coronel Amorim, detalhou o ocorrido e afirmou que os policiais foram recebidos a tiros ao chegarem ao local onde os suspeitos estavam reunidos. Segundo ele, todos os envolvidos eram integrantes de uma facção criminosa com atuação no estado, e o grupo era monitorado pelas forças de segurança desde as primeiras horas do dia.

“Os policiais foram informados de que os criminosos estavam reunidos em uma residência, e ao chegarem ao local, foram recebidos com disparos de arma de fogo. Diante da agressão, a resposta foi imediata e proporcional”, explicou o Coronel.

Ainda de acordo com Amorim, os indivíduos que reagiram contra a polícia foram socorridos e levados ao Hospital João Paulo II, mas não resistiram. No local, foram adotadas todas as medidas legais necessárias para a investigação da ocorrência.

Entre os suspeitos estavam indivíduos com mandados de prisão em aberto e com longo histórico criminal. O Coronel citou nominalmente dois deles: “O Menor Alisson, com mais de 20 homicídios atribuídos, e o CR7, também com mandado de prisão expedido.”

A Polícia Militar reafirmou o compromisso com a segurança da população e declarou que o Estado não será intimidado por ações de facções. “A facção nenhuma se cria. Não tentem afrontar o Estado ou amedrontar a população, porque estaremos nas ruas para cumprir nosso papel”, concluiu o comandante.

As investigações continuam, e a polícia segue monitorando possíveis desdobramentos do caso.