Deputada Sílvia Cristina comemora licitação para melhorias no aeroporto de Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina participou nesta terça-feira (1), no Ministério de Portos e Aeroportos, da solenidade que marcou o anúncio da licitação para as obras de melhorias no aeroporto José Coleto, em Ji-Paraná.

A parlamentar comemorou o investimento de R$ 35 milhões, anunciado pelo ministro Silvio Costa Filho, para as obras de ampliação e modernização do terminal de passageiros e do estacionamento.

“Com esse investimento, o aeroporto de Ji-Paraná passará a oferecer uma estrutura adequada, mais conforto aos passageiros, como o cidadão merece. É uma conquista importante e esperamos que a obra, que será executada em um prazo de um ano e meio, seja iniciada tão logo a licitação seja concluída”, explanou a deputada.

Modernização

As obras em Ji-Paraná incluem a construção de um novo terminal de passageiros com área de 2.255 m² e capacidade para até 240 passageiros nos horários de pico. O espaço será totalmente acessível, com sanitários adaptados, rotas acessíveis, mobiliário com desenho universal e sinalização adequada.

Outras melhorias incluem Instalação de novas esteiras de bagagens, com carrossel tipo “O” para bagagens despachadas; adaptação do sistema viário para integração com o novo terminal; ampliação do estacionamento, que passará a contar com 247 vagas para carros, 28 para motocicletas e vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos.

O aeroporto de Ji-Paraná é operado pelo governo de Rondônia e opera voos das companhias Azul e Azul Conecta. Na solenidade, estavam presentes ainda os senadores Marcos Rogério e Jaime Bagattoli, o secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca e o diretor administrativo da Infraero, Aparecido Luiz da Silva.

Além de Ji-Paraná, outros aeroportos em Rondônia também serão contemplados com recursos federais nos próximos anos. Estão previstas melhorias em Ariquemes, Vilhena, Cacoal, Guajará-Mirim e Costa Marques, totalizando mais de R$ 346 milhões em investimentos, segundo o ministro.