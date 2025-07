Em visita ao EXTRA, deputada Rosangela Donadon convida população para Rodeio que começa hoje em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quinta-feira, 3, momento em que convidou à população vilhenense para prestigiar a última e mais aguardada etapa do 1º Circuito de Rodeios do Cone Sul de Rondônia.

O evento, que inicia na noite desta quinta-feira, 3, e vai até domingo, 6, será promovido no Estádio Portal da Amazônia e terá entrada gratuita.

O evento é realizado via recurso parlamentar de Rosangela Donadon e realizado pela AACELFA, com apoio da Sejucel e o Governo de Rondônia.

O circuito tem movimentado os municípios do Cone Sul com eventos de alto nível, promovendo o lazer, o esporte e a valorização das tradições locais. “Encerramos esse grande projeto em Vilhena, com muita gratidão e expectativa. Cada cidade contribuiu para o sucesso do circuito e, agora, convidamos todos para essa última etapa, feita com carinho, respeito e valorização da nossa cultura”, destacou Rosangela.

A parlamentar afirmou que sábado será especial com o “Dia do Bem”, através de arrecadação voluntária de recursos que será direcionado para uma entidade beneficente do município. Após o Rodeio, haverá participação via shows de artistas locais.

O circuito já passou por Cabixi, Colorado do Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Corumbiara e Chupinguaia, sempre com grande participação popular e elogios à organização. “A expectativa é que, a partir de agora, os eventos façam parte dos calendários locais destes municípios, movimentando a economia e priorizando os profissionais e artistas de cada município”, encerrou.