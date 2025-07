Motociclista fica ferido em acidente no cruzamento das avenidas Paraná e Juraci Correa Mulher em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um veículo Volkswagen Gol e uma motocicleta foi registrado pela Polícia Militar, no cruzamento das avenidas Paraná e Juraci Correa Mulher, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o condutor do carro relatou que seguia pela Avenida Paraná no sentido Cohab quando, ao chegar ao semáforo e realizar uma conversão à esquerda, foi surpreendido pela motocicleta, que trafegava no sentido BR-364.

O motorista afirmou ainda que o sinal estava verde para ele no momento da manobra, enquanto o semáforo no sentido do motociclista apresentava sinal amarelo intermitente, indicando possível defeito.

Com o impacto da colisão, o motociclista sofreu diversos ferimentos pelo corpo e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, que o encaminhou ao Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar isolou o local para o trabalho da Perícia Técnica e posteriormente registrou a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, onde o caso será investigado.