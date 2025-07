Presença ativa e diálogo no distrito de Surpresa marcam visita da deputada Dra. Taíssa

Durante a agenda que começou com foco técnico, mas ganhou contornos humanos e sociais, a deputada estadual Dra. Taíssa (Podemos) realizou uma série de visitas no interior, fortalecendo o vínculo com moradores e reafirmando seu compromisso com uma política feita com presença, empatia e escuta ativa.

A parlamentar percorreu diversos espaços, incluindo igrejas, escolas e pontos de encontro da população, onde teve a oportunidade de conversar diretamente com os moradores, ouvir histórias de vida, compreender as necessidades locais e identificar de perto as dificuldades enfrentadas pelas famílias que vivem em áreas mais afastadas dos grandes centros.

“Quando a gente chega nesses lugares, não é só para entregar algo ou cumprir uma pauta. É para ouvir, para sentir, para olhar nos olhos das pessoas. É assim que eu entendo o papel de quem está na política: servir com verdade”, afirmou a deputada.



Além das conversas com lideranças e moradores, a deputada também teve a oportunidade de realizar uma entrega significativa. Ao tomar conhecimento de que estudantes do distrito de Surpresa, em Guajará-Mirim, enfrentavam dificuldades para se preparar para o Enem por não terem acesso ao computador, Dra. Taíssa doou um equipamento para que uma professora da comunidade pudesse repassar a quem necessitasse. A iniciativa reforça o compromisso da parlamentar com a educação, a inclusão digital e o apoio à juventude da região.

Ao longo da visita, foram identificadas demandas em diferentes áreas: desde infraestrutura básica e melhoria no acesso à saúde, até a valorização da educação, apoio às igrejas locais e o fortalecimento de programas de assistência social. A escuta qualificada e o acolhimento marcaram cada parada do roteiro da deputada.

Com uma trajetória marcada pela defesa dos direitos humanos, da saúde pública e da educação, Dra. Taíssa segue reforçando sua atuação de forma próxima, coerente e responsável. “Nosso trabalho não termina quando acaba uma agenda. Ele começa quando uma pessoa abre a porta da sua casa e compartilha uma necessidade. É aí que tudo faz sentido.”