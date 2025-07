Projeto de Ezequiel Neiva, CNH Social avança como política de inclusão em RO

Devido à alta procura registrada na plataforma do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran-RO), o período de inscrições para o programa CNH Social foi prorrogado até sexta-feira, 4 de julho, às 23h59.

A iniciativa do Governo de Rondônia oferece a primeira habilitação ou a renovação da CNH de forma gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social em todo o estado.

Idealizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), o projeto foi aprovado em 2020 e começou a ser executado na gestão do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). A ação tem como foco beneficiar cidadãos de baixa renda, garantindo a inclusão social e a possibilidade de novas oportunidades de emprego.

“É um projeto que tem um impacto social imenso. Ele garante a gratuidade na primeira habilitação para pessoas de baixa renda, criando novas oportunidades de emprego, mobilidade e inclusão social. Um passo importante para quem sonha com um futuro melhor”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.

Segundo o parlamentar, o custo para obter a habilitação é alto e, na maioria das vezes, inacessível para famílias em situação de vulnerabilidade social. Nesse contexto, o programa CNH Social representa uma solução concreta, oferecendo a essas pessoas a oportunidade de conquistar a habilitação sem custos e com dignidade.

Além de idealizador da proposta, Ezequiel Neiva agradeceu o apoio do governo estadual. “Nosso governador teve a sensibilidade de colocar o projeto em execução e garantir que esse benefício chegue a quem realmente precisa. Parabéns a todos os envolvidos nessa conquista”, afirmou.

Ao todo, o programa vai disponibilizar 1.500 vagas nesta etapa. Os interessados devem realizar a inscrição pelo site oficial do Detran-RO: www.detran.ro.gov.br . A lista de selecionados para a primeira etapa do processo será divulgada no dia 11 de agosto.