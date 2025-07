Vanessa & Gabriela são destaque no “Forró do Old Ranch” neste sábado em Vilhena

O Old Rance prepara mais uma noite especial para o público de Vilhena e região. Neste sábado, 05, acontece o “Forró do Old Ranch”, uma festa que promete agitar a cidade com atrações ao vivo e três horas de open bar de Skol, das 19h às 22h.

A grande atração da noite é a dupla Vanessa & Gabriela, diretamente de Cuiabá (MT). Logo após completam a programação as apresentações de Simone Rodrigues e Meire Cabianchi, artistas que garantem um repertório animado e envolvente.

Os ingressos para o evento estão disponíveis no valor de R$ 29,99. Para quem deseja garantir mais conforto, o Old Ranch disponibiliza reserva de bistrôs e mesas pelo telefone (69) 99200-3905.

O Old Ranch convida a todos para viver uma noite de muita música, alegria e diversão, em um ambiente temático preparado especialmente para oferecer a melhor experiência ao público.