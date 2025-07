VÍDEO: Duplo homicídio e operação contra facção movimentam forças policiais em Ouro Preto do Oeste

A cidade de Ouro Preto do Oeste foi palco de um grave episódio de violência na madrugada desta quinta-feira, 3, com o registro de um duplo homicídio em uma residência localizada no Conjunto Habitacional Ouro Preto II, ao lado do Parque Expo Show Norte.

As vítimas são um adolescente com idade estimada entre 15 e 16 anos, ainda não identificado, e um homem identificado como Luan, que possuía anotações criminais e havia se mudado do município de Mirante da Serra.

De acordo com as primeiras informações apuradas, houve uma festa no local na noite anterior. Os corpos foram encontrados apenas na manhã desta quinta, com sinais claros de execução. A rigidez cadavérica e o sangue seco indicam que as mortes ocorreram entre a noite de quarta-feira e a madrugada de hoje.

Em resposta à crescente onda de violência, a Polícia Civil de Ouro Preto do Oeste, com apoio da Polícia Militar, deflagrou uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão. A ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e é suspeita de envolvimento em homicídios recentes na cidade.

Durante a operação, que mobilizou cerca de 40 policiais, foram cumpridos seis mandados e quatro pessoas foram presas em flagrante, sendo dois homens e duas mulheres. Com os suspeitos, os policiais apreenderam duas armas de fogo, drogas do tipo crack e maconha, além de balança de precisão.

Conforme informações dos investigadores, oito pessoas são alvos dessa primeira fase da investigação, incluindo indivíduos localizados nos municípios de Ji-Paraná e Vale do Paraíso. A Polícia Civil informou que a operação integra uma força-tarefa para elucidar os recentes homicídios na comarca e combater o avanço de facções criminosas na região.

As diligências continuam ao longo do dia e novas prisões não estão descartadas.

