Acidente no bairro Bodanese deixa motociclista ferido em Vilhena

No final da tarde desta sexta-feira, 4, um acidente de trânsito mobilizou equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Técnica-Científica na Rua Augusto Nicolielo, ao lado da Praça do bairro Bodanese, em Vilhena.

De acordo com informações preliminares obtidas pelo Extra de Rondônia, o condutor de uma motoneta ficou ferido após o acidente. Assim que chegaram ao local, os policiais militares isolaram a área e acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou os primeiros socorros à vítima, encaminhando-a ao Hospital Regional. A reportagem ainda busca informações se o condutor ou (a) do carro se feriu no impacto.

A Perícia Técnica-Científica (Politec) também foi chamada para realizar os trabalhos periciais e ajudar a esclarecer as circunstâncias do sinistro. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar responsabilidades e detalhes do ocorrido.