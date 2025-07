Adolescente é conduzida à delegacia após desacatar servidores em escola de Vilhena

Na tarde de quinta-feira, 3, por volta das 15h10, uma adolescente foi conduzida pela Polícia Militar à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena, após ser acusada de desacatar dois servidores públicos na Escola Estadual Álvares de Azevedo.

Conforme informações obtidas pelo Extra de Rondônia, a guarnição da PM foi acionada pela Central de Operações para atender a uma ocorrência nas dependências da escola envolvendo a menor, a servidora responsável pela portaria da instituição e o vice-diretor.

De acordo com o relato da funcionária, a adolescente chegou atrasada e, por conta disso, teve seu ingresso na unidade escolar negado. Diante da situação, a estudante reagiu com agressividade verbal, dirigindo-se à servidora em tom alterado e proferindo ofensas como: “velha que não faz nada, só fica sentada mexendo no celular”.

A servidora então comunicou o fato ao vice-diretor da escola, que tentou dialogar com a aluna para conter os ânimos. No entanto, segundo relatado por ele, também foi alvo de ofensas por parte da adolescente, que o chamou de “mulherzinha”, “moleque” e “que não era homem”, demonstrando clara atitude de desrespeito à autoridade escolar.

Diante da situação, configurada como ato infracional análogo ao crime de desacato, os policiais conduziram a adolescente até a UNISP para registro da ocorrência e procedimentos legais.

Embora o Conselho Tutelar tenha sido acionado, nenhum representante compareceu ao local. A condução da adolescente foi acompanhada pela orientadora escolar, que acompanhou todos os trâmites garantindo os direitos da menor, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O caso seguirá agora sob os cuidados das autoridades competentes.