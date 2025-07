Cachorro e gatos são mortos por envenenamento no Cidade Verde II em Vilhena; fotos e vídeo

Na madrugada desta quarta-feira, 2, um ato de crueldade contra animais chocou os moradores do bairro Cidade Verde II, em Vilhena. Um cachorro e dois gatos foram encontrados mortos após serem, supostamente, envenenados em uma residência localizada na Rua 102-27.

A dona dos animais, muito abalada, relatou ao Extra de Rondônia que não compreende o motivo de tamanha maldade, afirmando não possuir desavenças com ninguém na vizinhança. Segundo ela, os animais eram dóceis e viviam tranquilos no local. Uma das gatas, inclusive, havia dado cria recentemente.

A tragédia impactou profundamente a filha da moradora, que era extremamente apegada aos bichinhos. “Ela está inconsolável, me pergunta o tempo todo onde estão os animais”, contou a mãe, emocionada.

Ao verificar o quintal da residência, a mulher encontrou pedaços de carne suspeitos, que podem ter sido utilizados para envenenar os animais.

A Polícia Militar foi acionada e, ao constatar a situação, chamou a equipe da Polícia Técnica-Científica (Politec), que realizou perícia no local e recolheu o material para análise.

A Polícia Civil assumiu o caso e segue investigando para identificar o autor do crime e as motivações por trás do ato cruel.

>>>Vídeo abaixo: