Deputada federal Cristiane Lopes confronta Marina Silva e cobra agilidade na liberação de licenças para recuperação da BR-319

Durante audiência na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, a deputada federal Cristiane Lopes (União Progressista – RO) voltou a cobrar com firmeza a liberação das licenças ambientais necessárias para a recuperação da BR-319, rodovia essencial para a integração e desenvolvimento da Região Norte.

A parlamentar confrontou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e voltou a defender com veemência a urgência da retomada das obras.

“A ministra Marina Silva precisa ter sensibilidade para compreender a importância da estrada para o desenvolvimento econômico da nossa região. A BR-319 não é pavimentação, é repavimentação. Essa estrada já foi asfaltada um dia, e a senhora sabe muito bem disso”, enfatizou Cristiane Lopes.

Marina Silva, por sua vez, justificou que, desde 2003, defende a necessidade de uma Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para a BR-319, mas que essa análise não foi realizada porque depende de ações conjuntas com o Ministério dos Transportes.

Diante da fala da ministra, Cristiane Lopes encaminhou novo ofício ao ministro dos Transportes, relatando o impasse e reforçando que, conforme a própria ministra afirmou, o processo depende agora da atuação da pasta da Infraestrutura.

“Encaminhei um novo ofício ao ministro informando que, de acordo com a fala da ministra nesta comissão, o Ministério do Meio Ambiente está apenas aguardando o avanço do Ministério dos Transportes para destravar os processos que estão paralisados com relação à BR-319”, destacou a deputada.

A BR-319 é a única ligação terrestre entre Manaus (AM) e Porto Velho (RO). Atualmente, grande parte da rodovia encontra-se em estado crítico de trafegabilidade, comprometendo a mobilidade da população, o transporte de mercadorias e elevando o custo de vida nos estados do Amazonas e Rondônia.

Para Cristiane, a situação já ultrapassou o limite da tolerância e cobra ação imediata dos órgãos responsáveis.

“Essa rodovia é muito mais que um passeio. É a nossa vida, o nosso futuro, é o respeito à dignidade do povo do Norte”, finalizou.