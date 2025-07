Deputada Lebrinha garante R$ 400 mil para reforçar a saúde de Theobroma

A agenda de entrega da emenda contou com a presença do prefeito Gilliard Gomes e do vice-prefeito Edmilson, que receberam o anúncio ao lado da deputada. A ação representa uma conquista importante para o município, que busca fortalecer os serviços de saúde em todas as áreas.

“Investir na saúde é investir na dignidade e na qualidade de vida do nosso povo. Esse recurso vai fazer a diferença na ponta, para quem mais precisa”, afirmou a deputada Lebrinha.

A parlamentar destacou que a liberação é fruto de articulação conjunta, diálogo com as lideranças locais e compromisso com as reais necessidades da população. Segundo ela, o mandato segue à disposição dos municípios, com foco em entregas concretas e responsabilidade no uso dos recursos públicos.