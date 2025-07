Deputado Delegado Camargo solicita instalação de manilhas na Linha C-75 para garantir trafegabilidade em Alto Paraíso

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação nº 13591/25 ao Governo do Estado, solicitando a instalação de manilhas para drenagem de águas pluviais na Linha C-75 (RO-459), no trecho entre o garimpo Bom Futuro e o município de Alto Paraíso.

A medida tem como objetivo resolver os constantes alagamentos na via, que comprometem o tráfego de veículos e colocam em risco a segurança de motoristas e moradores da região.

A solicitação surgiu após relatos de moradores sobre as dificuldades enfrentadas, especialmente em períodos chuvosos, quando a água se acumula na estrada e torna o acesso praticamente impossível. Segundo o parlamentar, a falta de drenagem adequada tem provocado acidentes e prejuízos à população local.

“A presença dessas falhas se tornou um problema sério, com riscos de derrapagens, quedas e até acidentes com vítimas. A instalação de manilhas é uma medida urgente para garantir o direito de ir e vir da população e evitar que a região fique isolada”, destacou o Delegado Camargo.

O deputado lembrou que garantir infraestrutura viária adequada é dever do Estado e direito da população. Ele reforçou ainda que, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, continuará acompanhando de perto as ações do Executivo para assegurar que as melhorias sejam realizadas com eficiência.

A indicação será encaminhada ao Governo de Rondônia com o pedido de que a obra seja incluída nas prioridades de execução, visando beneficiar diretamente os moradores e produtores da região de Alto Paraíso.