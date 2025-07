Deputado Luizinho Goebel solicita do Governo Marcos Rocha reforma e ampliação do prédio da EMATER em Cabixi

O deputado estadual Luizinho Goebel protocolou uma indicação ao Poder Executivo de Rondônia, com extensão à Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RO), solicitando a reforma e ampliação da sede do órgão no município de Cabixi.

A proposta, registrada sob o número 13604/25 e datada de 24 de junho de 2025, tem como objetivo melhorar a infraestrutura da unidade, que atualmente enfrenta desgaste na estrutura física e limitações de espaço. Segundo o parlamentar, as condições do prédio comprometem o atendimento aos produtores rurais da região.

Na justificativa, Luizinho Goebel destaca que o aumento da demanda pelos serviços da EMATER em Cabixi exige espaços mais adequados para atividades como atendimentos individuais, reuniões técnicas, cursos e capacitações. Também foi apontada a necessidade de áreas específicas para armazenamento de materiais, equipamentos e documentos.

O deputado ressaltou ainda a importância da entidade no apoio ao desenvolvimento rural sustentável, por meio de serviços como orientação técnica, capacitação de produtores, suporte em políticas públicas e fomento à produção agrícola familiar.

De acordo com Luizinho, a intervenção proposta busca garantir um ambiente seguro, acessível e funcional tanto para os servidores quanto para os produtores atendidos, contribuindo diretamente para o fortalecimento da agricultura familiar e o desenvolvimento socioeconômico do município de Cabixi.

O parlamentar conclui solicitando o apoio dos demais deputados e do Governo do Estado para que a demanda seja atendida com a urgência necessária.