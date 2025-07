Foragido por homicídio em Mato Grosso é preso pela Polícia Civil em Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 4, uma ação policial em Vilhena, resultou na prisão de um foragido da Justiça do Estado de Mato Grosso.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada no Combate aos Crimes Contra a Vida (DERCCV), da Polícia Civil de Rondônia.

O detido, identificado pelas iniciais L.S.S, estava com a prisão preventiva decretada pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), em razão de envolvimento em um crime de homicídio. Ele foi localizado pelos investigadores da DERCCV e preso em território vilhenense.

Após a captura, o foragido foi encaminhado à Casa de Detenção de Vilhena, onde permanecerá à disposição da Justiça mato-grossense, aguardando os trâmites legais para eventual transferência ou julgamento.

A operação foi conduzida com discrição e eficiência, evidenciando o trabalho articulado entre as forças de segurança de diferentes estados. Segundo a Polícia Civil, o caso reflete a efetividade da atuação interestadual no combate à impunidade, sobretudo em crimes graves como o homicídio.

Em nota oficial, a Delegacia Regional de Vilhena reafirmou o compromisso da instituição com a segurança pública e com a prisão de foragidos da Justiça, enfatizando a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas que auxiliem nas investigações.

“A prisão deste homicida foragido demonstra o empenho e a integração das forças policiais na busca pela justiça. O objetivo é garantir a segurança da população e impedir que criminosos encontrem refúgio em outros estados”, declarou um dos investigadores responsáveis pela operação.

A DERCCV segue atuando de forma contínua e estratégica, reforçando o trabalho investigativo e garantindo que crimes contra a vida não fiquem impunes em Vilhena e região.