Homem é flagrado com espingarda e munições irregulares em residência de Vilhena

Na noite de terça-feira, 3, por volta das 21h, a guarnição da Patrulha Reforço da Polícia Militar de Vilhena foi acionada pela central de operações para averiguar uma denúncia anônima sobre a suposta posse ilegal de arma de fogo em uma residência localizada na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera.

Ao chegar ao local, os policiais foram recebidos por G.L.S., de 34 anos, citado na denúncia como o possível responsável pelo armamento. Ele atendeu a guarnição de forma cordial e, ao ser informado sobre a natureza da ação, negou possuir qualquer arma de fogo. No entanto, autorizou voluntariamente a entrada dos policiais em sua residência para averiguação.

Durante as buscas, a equipe encontrou, em um quarto externo à casa principal, uma espingarda calibre .28, sem marca ou numeração aparente, escondida atrás de uma cortina. O armamento estava acompanhado de uma bandoleira. No mesmo ambiente, dentro de uma gaveta ao lado da cama, os militares localizaram uma caixa com 16 munições calibre .38 intactas.

Além disso, sobre uma escrivaninha, foram encontrados três cartuchos de calibre .28, sendo dois deflagrados e um intacto, além de uma cápsula deflagrada de calibre .38.

Questionado sobre o material encontrado, G., afirmou que a espingarda teria pertencido a seu pai, alegando que apenas a mantinha guardada como herança. Já sobre as munições e cartuchos de calibre .38, o homem disse não saber sua origem e negou ter possuído armas desse tipo.

Diante da situação, os policiais realizaram a apreensão de todo o material, incluindo a arma, a bandoleira, as munições, os cartuchos e as cápsulas deflagradas.

Todo o material foi devidamente recolhido e apresentado à autoridade de plantão para que sejam adotadas as medidas legais cabíveis.

O caso segue sob investigação.