JAIME BAGATTOLI: Senador confirma chegada de dez peritos médicos do INSS nos próximos dias a RO

Após reunião com o secretário executivo do Ministério da Previdência Social, Adroaldo Portal, o senador Jaime Bagattoli (PL) confirmou a chegada, já nos próximos dias, de dez peritos médicos do INSS ao estado.

A princípio, cinco municípios de Rondônia serão contemplados com dois profissionais cada. São eles: Ariquemes, Buritis, Jaru, Ji-Paraná e Vilhena. Além disso, Bagattoli garantiu que o INSS vai estudar o envio de mais profissionais para atender a outros municípios do estado.

Segundo o INSS, os candidatos já devem tomar posse nos próximos dias e iniciar o treinamento obrigatório. A expectativa é de que os novos profissionais iniciem os trabalhos ainda em setembro.

HISTÓRICO DE CONQUISTAS

A vinda desses dez primeiros profissionais começou a ser costurada ainda em março deste ano, quando Bagattoli recebeu a garantia de que médicos peritos, aprovados no último concurso do INSS, estariam à disponibilidade do estado.

Foi nesse período que Bagattoli também conquistou em Brasília a realização do mutirão de perícias médicas em Vilhena, realizado ao longo do mês de abril. Até o momento, mais de 200 perícias médicas presenciais já foram realizadas, além de centenas de atendimentos já confirmados nos próximos meses.

“Nossa missão continua para garantir que as filas por perícia médica diminuam cada dia mais e que a população de Rondônia não tenha que esperar mais tanto tempo para ter acesso à seguridade social”, acrescenta o senador.