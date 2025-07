Maior UBS de Vilhena é entregue à população no bairro São José após reforma e ampliação

Na fim da tarde desta quinta-feira, 3, foi realizada a cerimônia de reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vitalina Gentil, localizada no bairro São José, em Vilhena.

O evento marcou a entrega da última UBS do município a passar por reestruturação, consolidando os investimentos da atual gestão na revitalização da rede de Atenção Básica à Saúde.

Fechada desde 2021 por não apresentar condições adequadas de funcionamento, a unidade passou por uma significativa reforma e ampliação da estrutura. Com 697 metros quadrados de área construída, quase o dobro do tamanho original, a UBS Vitalina se torna agora a maior unidade básica de saúde do município.

Viabilizada por meio de um convênio com a Faculdade Uninassau, parceira da Prefeitura na modernização da estrutura de saúde da cidade, a obra contou com um investimento total atualizado de R$ 1,9 milhão.

A nova estrutura conta com nove salas de atendimento, sendo sete consultórios, além de consultórios odontológico e ginecológico, sala de observação médica, nova área de esterilização, farmácia básica e um auditório moderno, pensado para ações educativas e reuniões da equipe.

Conforme destacou o prefeito Flori Cordeiro, os investimentos realizados nas unidades de saúde do município, tanto na área urbana quanto na rural, equivalem, ao todo, à entrega de cinco novas UBS. “Esse esforço refletiu diretamente no acesso à saúde, já que o número de atendimentos dobrou em dois anos, passando de 130 mil em 2022 para 260 mil em 2024”, destacou.

Durante o período em que permaneceu interditada, os atendimentos da unidade foram remanejados para a Policlínica João Luís da Silva, no Centro. Com a reinauguração, os serviços retornam ao bairro São José, oferecendo mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento à população local.

Além das autoridades municipais, o evento contou com a presença do governador de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, senadores, deputados federais e estaduais, e representantes de diversos municípios do estado e moradores locais.