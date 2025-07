Polícia Civil cumpre mandado de busca em escola infantil particular de Vilhena

Na manhã desta sexta-feira, 4, uma escola infantil particular, em Vilhena, foi alvo de uma operação da Polícia Civil que cumpriu mandado de busca e apreensão no local.

A ação policial foi motivada por denúncias feitas por alguns pais de alunos, que relataram possíveis casos de maus-tratos dentro da instituição de ensino.

A equipe de reportagem do site Extra de Rondônia entrou em contato com autoridades policiais e responsáveis pela investigação, no entanto, foi informada de que o caso está sob segredo de justiça, o que impede a divulgação de detalhes sobre os procedimentos e eventuais envolvidos.

Mesmo com o sigilo judicial, a movimentação da Polícia Civil na unidade escolar chamou a atenção de moradores da região e pais de alunos, que buscam esclarecimentos por parte da direção da escola e das autoridades competentes.

O Extra de Rondônia continuará acompanhando o caso e trará atualizações assim que novas informações forem liberadas oficialmente.