Ronco: quando o barulho do sono pede cuidado

O ronco é muitas vezes tratado como uma piada, mas deveria ser visto como um sinal de alerta. Ele afeta milhões de brasileiros e pode ser bem mais do que um incômodo para quem dorme ao lado: pode indicar distúrbios respiratórios que comprometem a qualidade de vida e a saúde de forma geral.

Por que roncamos?

O ronco ocorre quando o ar encontra dificuldade para passar pelas vias respiratórias durante o sono. Essa obstrução parcial faz os tecidos da garganta vibrarem, produzindo o som característico. Diversos fatores podem contribuir, entre eles:

✅ Desvio de septo nasal;

✅ Aumento das amígdalas ou adenóides;

✅ Flacidez da musculatura da garganta (mais comum com o envelhecimento);

✅ Obesidade, que favorece o acúmulo de gordura ao redor das vias aéreas;

✅ Consumo excessivo de álcool ou uso de sedativos;

✅ Dormir de barriga para cima.

Além do ronco simples, há casos mais graves como a apneia obstrutiva do sono, que é quando a respiração para por alguns segundos, várias vezes por noite, reduzindo a oxigenação do corpo. Isso aumenta o risco de hipertensão, infarto, AVC, sonolência diurna e acidentes.

O que fazer para reduzir ou eliminar o ronco?

As medidas variam conforme a causa e a gravidade, mas algumas mudanças de hábitos já podem ajudar:

✔️ Manter o peso adequado;

✔️ Evitar bebidas alcoólicas à noite;

✔️ Tratar alergias respiratórias;

✔️ Dormir de lado;

✔️ Praticar exercícios físicos para fortalecer a musculatura da garganta, em alguns casos.

Quando essas medidas não são suficientes, é essencial procurar um otorrinolaringologista. Exames como a endoscopia nasal e a polissonografia podem identificar o problema com precisão. Hoje existem opções que vão de cirurgias para corrigir desvios ou reduzir obstruções, a aparelhos intraorais e terapias específicas.

Não ignore o ronco

O ronco não deve ser normalizado como algo “inofensivo”. Dormir bem é fundamental para a memória, disposição, equilíbrio emocional e prevenção de doenças cardiovasculares. Por isso, se você ou alguém da sua família ronca alto, tem pausas na respiração ou sente muito cansaço ao longo do dia, procure orientação médica.

Locais de atendimento

📍 Em Vilhena-RO, na Audiofono, localizada na Av. Sabino Bezerra de Queiroz, nº 4168, Bairro Jardim América – (69) 99914.1661

📍 Em Cerejeiras-RO, na Policlínica Climedi, na Rua Jordânia, nº 2300 – (69) 99373-7086

Será um prazer ajudá-lo a respirar melhor e ter noites de sono tranquilas.

Dr. Breno Altoé | Otorrinolaringologista

Otorrinolaringologista

CRM/RO 8976 RQE 3578