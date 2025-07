Surdo é detido com mala furtada em rodoviária de Vilhena após denúncia e ajuda de outro deficiente auditivo

Na tarde desta quinta-feira, 3, um homem com deficiência auditiva foi detido pela Polícia Militar nas proximidades do terminal rodoviário de Vilhena, após ser acusado de furtar uma mala contendo roupas femininas da residência de uma mulher na cidade de Presidente Médici.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a ação teve início quando um homem identificado como M.A., abordou uma guarnição da Polícia Militar em patrulhamento, relatando que recebeu uma denúncia sobre o furto da mala e que o suspeito havia embarcado em um ônibus com destino a Vilhena. O comunicante, que também possui deficiência auditiva e dificuldades na fala, foi até o terminal rodoviário na tentativa de localizar o acusado.

Ao avistar o suspeito desembarcando do ônibus, M., acionou a PM. Os policiais, cientes das características físicas do suspeito, iniciaram buscas na região e localizaram o indivíduo escondido atrás de uma porta de restaurante nas imediações da rodoviária.

Durante a abordagem, constataram que o homem era surdo e se comunicava por linguagem de sinais.

Com auxílio do próprio solicitante, que conhece a Língua Brasileira de Sinais (Libras), os policiais conseguiram manter contato com o suspeito e conduzi-lo de volta à rodoviária, onde a mala já havia sido recuperada — abandonada no local ao perceber que a polícia havia sido chamada.

Ainda no terminal, o solicitante fez uma chamada de vídeo com a vítima, que confirmou o furto ocorrido por volta das 4h da madrugada em sua casa, identificando tanto a mala vermelha quanto as peças de roupas femininas encontradas em seu interior.

Questionado sobre o crime, o acusado confirmou que esteve na casa da vítima durante a madrugada e que, junto com outro indivíduo, subtraiu a mala e os pertences. Além das roupas femininas, também foram encontradas peças masculinas, que o homem alegou serem de sua propriedade.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito, a mala e os objetos até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde o caso foi apresentado ao comissário de plantão para as providências legais cabíveis.

O caso chamou atenção pelo empenho e sensibilidade dos envolvidos, principalmente do solicitante, que mesmo com limitações auditivas e na fala, foi essencial na localização do suspeito e na comunicação com os policiais.