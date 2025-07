Thiago Flores concorre ao Prêmio Congresso em Foco como um dos melhores parlamentares do Brasil

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos-RO) foi indicado oficialmente ao Prêmio Congresso em Foco 2025, uma das maiores premiações da política brasileira, que reconhece os parlamentares com atuação mais relevante, ética e transparente no Congresso Nacional.

A votação popular já está aberta e segue até o dia 31 de julho, no site oficial da premiação: premio.congressoemfoco.com.br.

Só estão aptos a concorrer ao prêmio parlamentares ficha limpa, que não respondem a processos judiciais e que têm atuação destacada nas Casas Legislativas. A seleção é feita por um júri especializado, jornalistas que cobrem o Congresso e também pelo voto direto da população. Thiago Flores é um dos representantes da região Norte que mais se destacaram nos últimos anos por apresentar resultados concretos e lutar pelas causas do povo de Rondônia.

“Esse prêmio não é sobre vaidade, é sobre responsabilidade com quem acreditou no nosso trabalho. Ser ficha limpa e ter o reconhecimento da população é o que realmente me motiva a seguir firme na missão de representar Rondônia”, destacou Thiago Flores.

O deputado tem se consolidado como uma das vozes mais ativas da Câmara dos Deputados na defesa da Previdência, dos direitos das pessoas com deficiência, da regularização fundiária, da infraestrutura do Norte, da transparência dos gastos públicos e da valorização das famílias. Agora, Thiago Flores convida toda a população a participar desse momento e fortalecer sua indicação com o voto popular.

A cerimônia de entrega do prêmio acontecerá no mês de agosto, em Brasília. Até lá, a mobilização está nas mãos dos rondonienses e de todos que reconhecem o trabalho sério feito no Congresso Nacional.