COLORADO: ação beneficente durante Expocol arrecada mais de R$ 17 mil para ajudar criança em tratamento de saúde

Durante a edição da Expocol realizada no mês passado, em Colorado do Oeste, uma ação beneficente promovida pela organização da feira rural arrecadou R$ 17.460,05 para ajudar uma criança, a garotinha Maria Isabel, que enfrenta problemas de saúde e cuja família precisava de apoio financeiro para custear o tratamento.

A iniciativa aconteceu na noite de sábado, 29 de junho, um dia antes do encerramento oficial da exposição.

Na ocasião, um desafio foi lançado ao público presente, sensibilizando os visitantes do parque de exposições a contribuírem com a causa solidária. O resultado foi a expressiva arrecadação, que demonstra o espírito de solidariedade da comunidade local.

A ação, idealizada pela Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL), reforça o compromisso social do evento, que vai além do entretenimento e das atrações típicas de exposições agropecuárias. “É mais uma evidência de que a Expocol não é apenas uma festa, mas sim um momento especial para Colorado do Oeste e seu povo”, comentou um dirigente da ASCCOL ao destacar a importância da mobilização popular em causas humanitárias.

Apesar de críticas feitas por um grupo de vereadores que, segundo a organização, não compreendem o verdadeiro propósito do evento, a edição deste ano da Expocol mostrou que a feira também é espaço para promover ações de solidariedade e engajamento social.

A ASCCOL agradeceu a todos que contribuíram com a campanha e reiterou que a Expocol continuará sendo uma vitrine de desenvolvimento, cultura e apoio mútuo em Colorado do Oeste.