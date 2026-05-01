Abordagem policial resulta em prisão por tráfico, apreensão de dólares e drogas em Vilhena

Uma ação de patrulhamento tático da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens e na apreensão de substâncias ilícitas na tarde desta sexta-feira, 1º de maio, em Vilhena.

A ocorrência teve início na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao terminal rodoviário e terminou em uma casa na Avenida José do Patrocínio.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, os militares avistaram dois indivíduos em bicicletas que apresentavam volumes suspeitos sob as vestes.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os homens demonstraram nervosismo, evitaram contato visual e aceleraram bruscamente na tentativa de evitar a abordagem.

Devido à proximidade com a região do terminal rodoviário, local conhecido pela movimentação de usuários e traficantes, a guarnição realizou a intercepção.

Durante a busca pessoal, foram encontrados com um dos suspeitos um invólucro de substância análoga à maconha e dois celulares.

Com o segundo abordado, de nacionalidade venezuelana, os policiais localizaram a quantia de US$ 240,00 (duzentos e quarenta dólares), um celular e uma porção de substância aparentando ser cocaína, escondida na aba de um acessório de proteção solar.

Questionados, os homens afirmaram que estavam a caminho de um churrasco e que as drogas seriam para consumo pessoal durante o evento. Como um dos envolvidos não portava documentos, ele conduziu a equipe até sua residência, na Rua José do Patrocínio.

No local, os policiais sentiram um forte odor de entorpecentes vindo de um dos quartos. Após buscas autorizadas, foram encontrados em uma gaveta outros nove invólucros plásticos com substâncias ilícitas e uma mini balança digital, itens que reforçam a suspeita de comercialização de drogas no imóvel.

Diante das evidências, os dois homens optaram pelo direito constitucional de permanecer em silêncio.

Eles receberam voz de prisão e foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.