CENTRAL MERCADOPEÇAS PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL TODO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS

A Central Mercadopeças, referência no setor automotivo, convida clientes, parceiros e a comunidade para um momento especial de conexão e acolhimento: um delicioso café da manhã realizado tradicionalmente no primeiro sábado de cada mês.
Mais do que um encontro, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o relacionamento próximo e de confiança com seus clientes.
O evento reúne um ambiente agradável, atendimento de excelência e a oportunidade de conhecer de perto as novidades, produtos e soluções oferecidas pela Central Mercadopeças.
O café da manhã é gratuito e aberto ao público, sendo uma excelente oportunidade para networking, troca de experiências e um início de dia diferenciado.
Local: Central Mercadopeças
Endereço: Rua Marques Henrique, 120 – Centro, Vilhena/RO
Quando: Todo primeiro sábado do mês
Horário: Período da manhã
A Central Mercadopeças reforça seu propósito de ir além da venda de peças, valorizando experiências, relacionamento e proximidade com quem faz parte da sua história.