CENTRAL MERCADOPEÇAS PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ ESPECIAL TODO PRIMEIRO SÁBADO DO MÊS

A Central Mercadopeças, referência no setor automotivo, convida clientes, parceiros e a comunidade para um momento especial de conexão e acolhimento: um delicioso café da manhã realizado tradicionalmente no primeiro sábado de cada mês.

Mais do que um encontro, a iniciativa reforça o compromisso da empresa com o relacionamento próximo e de confiança com seus clientes.

O evento reúne um ambiente agradável, atendimento de excelência e a oportunidade de conhecer de perto as novidades, produtos e soluções oferecidas pela Central Mercadopeças.

O café da manhã é gratuito e aberto ao público, sendo uma excelente oportunidade para networking, troca de experiências e um início de dia diferenciado.

Local: Central Mercadopeças

Endereço: Rua Marques Henrique, 120 – Centro, Vilhena/RO

Quando: Todo primeiro sábado do mês

Horário: Período da manhã

A Central Mercadopeças reforça seu propósito de ir além da venda de peças, valorizando experiências, relacionamento e proximidade com quem faz parte da sua história.